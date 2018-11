100ste ‘Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht

Aalsmeer – Dinsdag 30 oktober is de 100ste kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij Foto Aalsmeer aan Elma Sparnaaij. “Op naar de 200”, aldus de initiatiefnemers enthousiast. De kalender, die 2 oktober is gelanceerd, omvat prachtige foto’s van Bianca Tas, gecombineerd met foto’s van Klaas Groot.

Er is deze keer bij het maken van de kalender beter op de verhouding Aalsmeer en Kudelstaart gelet. Dus, niet alleen mooie natuur in Aalsmeer, maar ook in Kudelstaart is op de gevoelige plaat vastgelegd. De kalender is een boeiende tocht door de omgeving, vol herkenning en vol verrassingen.

Twee goede doelen

De gehele opbrengst van de kalender gaat naar twee goede doelen. Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz krijgt geld om haar verouderde speeltoestel te vervangen en er wordt geld gereserveerd om te investeren in het opzetten van een rollator wandelclub. Dit sportieve en gezellige avontuur gaat in het voorjaar van start.

De kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ kost 10 euro en is verkrijgbaar bij ‘t Boekhuis, de Historische Tuin en Foto Aalsmeer in het Centrum, Marskramer Kudelstaart, Fysiotherapie PACA Lakenbleker en Driekolommenplein, Etos in de Ophelialaan, Drogist de Horn in de Beethovenlaan en bij de Scouting Wiol & Willem Barendsz (hier gepast betalen).