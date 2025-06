10 Miljoen voor fijner wonen en leven rondom Schiphol

Schiphol – Gemeenten, verenigingen, stichtingen en omwonenden in de omgeving van Schiphol kunnen vanaf vandaag terecht bij het Omgevingsfonds Schiphol. Het Omgevingsfonds financiert initiatieven die zorgen voor fijner wonen en leven rondom de luchthaven. Omdat Royal Schiphol Group een goede balans met de omgeving belangrijk vindt, stelt het zeven jaar lang jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar.

Het fonds is gericht op initiatieven die de leefomgeving verbeteren en bijdragen aan het woonplezier van de lokale gemeenschap. Het Omgevingsfonds werkt daarom nauw samen met de omwonenden en gemeenten om alle behoeftes vanuit de omgeving te inventariseren en een plek te geven in de programma’s van het fonds. Bijvoorbeeld het aanleggen van recreatieve voorzieningen of het opknappen van buurthuizen.

Het Omgevingsfonds helpt daarnaast individuele omwonenden als dit nodig is, wanneer zij niet voor een wettelijke regeling in aanmerking komen. Bijvoorbeeld met geluidsisolatie. Ook kan er met een bijdrage vanuit het fonds geïnvesteerd worden in onderzoek naar innovaties en nieuwe technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bijdragen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe geluidsisolatietechnieken en geluid adaptief bouwen.

Afhankelijke stichting

Het Omgevingsfonds Schiphol is een vervolg op de eerdere Stichting Leefomgeving Schiphol. Het Omgevingsfonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht. Het bestuur staat onder leiding van Cees van Boven, voormalig bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. Ron Louwerse en Jeroen Galle zijn de andere bestuursleden. In de raad van toezicht zitten onder andere Royal Schiphol Group CEO Pieter van Oord en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) Esther Rommel. De stichting wordt gefinancierd door Royal Schiphol Group met een bedrag van 10 miljoen euro per jaar met een minimale looptijd van zeven jaar.

Kijk voor meer informatie over het fonds en het doen van een aanvraag op: https://omgevingsfondsschiphol.nl/

Foto: Het nieuwe deel in het Hornmeerpark is aangelegd met financiële steun van toen nog Stichting Leefomgeving Schiphol.