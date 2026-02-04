Zwemuitje Zonnebloem Mijdrecht naar FSC Amsterdam-Noord

Mijdrecht – De Zonnebloem Mijdrecht organiseerde onlangs een zwemuitje naar het FSC in Amsterdam-Noord. De deelnemers verzamelden zich bij Veenstaete in Mijdrecht en vertrokken van daaruit gezamenlijk naar Amsterdam. FSC staat voor het Friendship Sports Centre, een uniek sportcentrum speciaal voor mensen met een beperking (huis van Only Friends). Gelegen aan de Beemsterstraat, biedt het aangepaste sportfaciliteiten, zwemlessen en diverse evenementenmogelijkheden om sporters met een beperking te laten bewegen.

Bij aankomst bij FSC werden de deelnemers ontvangen met koffie en thee en een zelfgebakken koekje door de werknemers van FSC. Daarna begon het programma in het speciaal ingerichte zwembad. Dit is geen regulier zwembad: het water is aangenaam warm en de bodem van het bad is verstelbaar, waardoor deze kan zakken. Hierdoor konden ook deelnemers in een rolstoel veilig en comfortabel deelnemen aan de activiteiten. Het uur in het water werd begeleid door verschillende medewerkers van FSC. Deze medewerkers deden oefeningen voor en begeleidden de activiteiten, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meedoen. Dit zorgde voor structuur, veiligheid en vertrouwen bij de deelnemers.

Na afloop van het zwemmen werd gezamenlijk geluncht. Het bewegen in het warme water had duidelijk voor extra eetlust gezorgd en de lunch werd dan ook goed ontvangen. Tijdens de maaltijd was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en na te praten.

Het zwemuitje kon plaatsvinden dankzij de financiële steun van de Riki-stichting. De vrijwilligers van de Zonnebloem Mijdrecht verzorgden het vervoer, de begeleiding en ondersteuning gedurende de dag. De Zonnebloem Mijdrecht kijkt terug op een geslaagde en toegankelijke activiteit, waarin beweging, ontmoeting en inclusiviteit centraal stonden.

Op de foto: het zwemuitje naar het FSC in Amsterdam-Noord. Foto: aangeleverd.