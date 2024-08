Zwemmen in de Amstel: Veiligheid, waterkwaliteit en regels

Regio – Vorige week dinsdagochtend werd onze redactie gebeld door een bewoonster van een appartement in de Mennonietenbuurt in de Amstelhoek. Zij stuurde tevens een filmpje. Zij vertelde dat zij vanuit haar appartement dagelijks groepen jongeren veel plezier zag hebben met zwemmen in de Amstel aan de ‘overkant’, aan de Uithoornse kant. In de buurt van de brug is ook een steiger met een trappetje, dus plezier, zeker met dit mooie weer. Wel vroeg zij zich af of je in de Amstel mag zwemmen, maar niemand stuurde hen weg dus het zal wel goed zijn…

Totdat zij tot haar schrik zag, dat om 10.30 uur, een grote trekker met een mestkar erachter, daar parkeerde en daar de mestkar blijkbaar ging reinigen. “Gatver… gaan daar straks die jongens en meisjes weer zwemmen in de mestafval?” dacht ze verschrikt. Ze meldde het bij de politie maar was toch niet gerust en belde ook onze redactie. Wij namen direct contact op met de gemeente, afdeling Voorlichting, deden ons verhaal en vroegen om een reactie.

Binnen een uur kregen we door dat “zwemmen in de Amstel niet mocht en dat voorval met die mestkar ook niet”. Tevens werd ons verteld dat er direct melding was gedaan bij de daarvoor bestemde afdeling. Onze redactie dook er ook in en dit is de uitslag van ons onderzoek:

Mag het wel of niet?

Zwemmen in de Amstel in Uithoorn is een populaire activiteit, vooral onder kinderen/jongeren die op zoek zijn naar verkoeling tijdens warme dagen. Hoewel het verleidelijk is om een duik te nemen, zijn er enkele belangrijke overwegingen en regels die in acht moeten worden genomen.

Waterkwaliteit en gezondheidsrisico’s

De waterkwaliteit van de Amstel in Uithoorn/Amstelhoek is niet altijd gegarandeerd. Er zijn geen officiële zwemplekken langs de Amstel in Uithoorn, voornamelijk vanwege de wisselende waterkwaliteit en de aanwezigheid van scheepvaartverkeer. Het water wordt niet regelmatig gecontroleerd, wat betekent dat er risico’s zijn op gezondheidsproblemen zoals maag- en darmklachten, vooral na hevige regenval wanneer het riool kan overlopen.

Regels en veiligheid

Zwemmen in open water brengt verschillende risico’s met zich mee. De gemeente Uithoorn en de Provincie Noord-Holland hebben aangegeven dat een officiële zwemlocatie langs de Amstel niet mogelijk is vanwege gevaarlijke situaties zoals sterke onderstromingen en (beroeps) scheepvaartverkeer. Het is ook streng verboden om in havens te zwemmen en van bruggen te duiken, aangezien dit levensgevaarlijk kan zijn.

Agrariërs en watervervuiling

Een zorgwekkend probleem in de regio is het gedrag van sommige agrariërs die zonder toestemming of ontheffing hun tanks legen en schoonspuiten op plaatsen waar kinderen dagelijks zwemmen. Dit kan leiden tot verontreiniging van het water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, wat schadelijk is voor de waterkwaliteit en alles wat er in het water leeft, maar niet in de minste plaats de gezondheid van de (jonge) zwemmers. De Unie van Waterschappen benadrukt dat de landbouwsector maatregelen moet nemen om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zover bekend, doen de meeste agrariërs in de regio hun best zo veilig en milieubewust te werken. Het is dan ook jammer dat, naar we hopen, een enkeling zich niet aan de regels houd en zo mens en dier in gevaar brengt!

Geen lozing maar water tanken

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet elke agrariër die met een tank langs de Amstel staat, bezig is met (illegaal) lozen. De kans is heel groot, dat hij of zij water aan het tanken is om het land te besproeien. Dit is een gangbare praktijk onder boeren om hun gewassen van voldoende water te voorzien, vooral tijdens droge periodes.

Waar kunt u terecht?

Als u een melding wilt maken over illegale lozingen of andere vormen van vervuiling, kunt u contact opnemen met de gemeente Uithoorn via hun officiële kanalen. U kunt een melding doen via de website van de gemeente of telefonisch contact opnemen. Voor spoedeisende zaken wordt aangeraden om direct telefonisch contact op te nemen. Daarnaast kunt u ook anoniem melding maken via Meld Misdaad Anoniem.

Conclusie

Hoewel zwemmen in de Amstel in Uithoorn een leuke en verfrissende activiteit kan zijn, is het belangrijk om bewust te zijn van de risico’s en om de regels te volgen. Ouders en kinderen moeten voorzichtig zijn en op de hoogte blijven van de waterkwaliteit en de mogelijke gevaren die gepaard gaan met zwemmen in open water. Daarnaast is het cruciaal dat agrariërs zich aan de regels houden om de waterkwaliteit te beschermen en de gezondheid van de zwemmers te waarborgen. Burgers die zich zorgen maken over illegale lozingen moeten weten dat hun meldingen serieus genomen moeten worden en dat er verschillende kanalen zijn om hun zorgen te uiten.

Foto is aangeleverd.