Zwemmen in de Amstel in Uithoorn

Regio – Na publicatie van ons artikel afgelopen week over het zwemmen in de Amstel zijn er bij de redactie veel reacties binnengekomen. Uit deze informatie is gebleken dat de Gemeente Uithoorn in de praktijk een beleid voert dat precies tegenstrijdig is aan de informatie die wij van de afdeling voorlichting van de Gemeente Uithoorn vorige week ontvingen. Die stelde toen dat “zwemmen in de Amstel niet mocht”.

Ons is gebleken, o.a. door informatie van Buurtbeheer Oude Dorp en omwonenden van de Amstel die reageerden op ons artikel, dat de Gemeente Uithoorn het besluit genomen heeft, dit verbod niet te handhaven. En de politie kan alleen handhaven op een zwemverbod. Hierdoor is een ernstig gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid ontstaan, dat vaak jonge kinderen betreft. Iedereen die wij gesproken hebben benadrukken dat er veelvuldig wordt gezwommen en met opblaasbootjes gespeeld in de vaargeul van de Amstel, met soms zeer gevaarlijke situaties tot gevolg.

Niet te handhaven

Dit niet willen handhaven van de Gemeente Uithoorn gaat in tégen het verbod dat zowel Rijkswaterstaat (RWS), de Provincie NH en de Omgevingsdienst Noord Holland heeft opgelegd en dat volgens deze instanties dient te worden gehandhaafd door de Gemeente Uithoorn. In de eigen APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de Gemeente Uithoorn staat vermeld dat ”het aan ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden is zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden”.

Ook in het Binnenvaart Politie Reglement staat dat het verboden is te zwemmen in de vaarweg van schepen en in de nabijheid van havens. Daar komt bij dat er bij zwemmen in de Amstel een gevaar voor de volksgezondheid is, vanwege de kwaliteit van het water in de Amstel.

Geen officiële zwemlocaties

Zoals vorige week al vermeld in ons artikel kan/wil de Gemeente Uithoorn geen officiële zwemlocaties aanwijzen vanwege de gevaarlijke situaties, zoals het scheepvaartverkeer en onderstroom in het water. En vanwege die waterkwaliteit, die op dit moment nog negatief beïnvloed wordt door regelmatige overstort van de riolering, de huidige verslechtering van de concentraties giftige stoffen en de boerenmestkarren. Controle ontbreekt dus, want de Omgevingsdienst NH (die belast is met de controle van het zwemwater) controleert alleen officiële zwemlocaties.

Conclusie

Onze conclusie is dus dat de Gemeente geen officiële zwemlocaties wil aanwijzen vanwege de gevaren en slechte waterkwaliteit, maar tegelijkertijd de jeugd en de inwoners vrolijk in de Amstel laat zwemmen. En wat wordt het verhaal van de Gemeente Uithoorn, mocht er een ernstig ongeluk plaatsvinden met tieners en zwemmers in de vaargeul?

