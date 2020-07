Zwanenburgbaan meerdere keren buiten gebruik

Schiphol – Deze week, tot en met vrijdag 24 juli, en van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli voert Schiphol dagelijks tussen 14.00 en 23.00 uur werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan uit. Tussen maandagmorgen 17 tot vrijdagavond 28 augustus worden aansluitend werkzaamheden aan de start- en landingsbaan uitgevoerd. In deze periodes is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de bekabeling van alle verlichting in de start- en landingsbaan.

Aangepast baangebruik

Door het lage aantal vliegbewegingen is de Zwanenburgbaan in de afgelopen maanden weinig ingezet. In de eerste twee weken van juli ging het om 3 tot 6% van de vliegbewegingen, gemiddeld 10 tot 20 vluchten per dag. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is gekozen om deze werkzaamheden vervroegd uit te voeren. Tijdens het onderhoud is de kans aanwezig dat de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan vaker worden ingezet. De Zwanenburgbaan buiten gebruik betekent ‘rust’ in vele delen van Aalsmeer en Kudelstaart, het vaker gebruiken van de Aalsmeerbaan geeft juist (meer) overlast in andere delen van de gemeente. Maar, misschien valt het mee. Welke start- en landingsbanen op Schiphol ingezet gaan worden, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van banen, de weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik.

Polderbaan en Kaagbaan

Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor het vertrekkende verkeer en een voor het aankomende verkeer. De Polderbaan en Kaagbaan worden bij voorkeur zoveel mogelijk ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes relatief gezien minder geluidshinder veroorzaken dan van de andere banen. Het kan voorkomen dat er op piekmomenten een tweede start- of landingsbaan nodig is. Op deze piekmomenten, of wanneer de Polderbaan of Kaagbaan niet inzetbaar zijn vanwege weersomstandigheden, worden de andere start- en landingsbanen ingezet.

Contact met BAS

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website.