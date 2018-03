Zwaar gewond na val uit dakraam

De Kwakel – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart is een persoon zwaargewond geraakt aan de Graslaan in de Kwakel. Het slachtoffer zou door nog onbekende reden uit een dakraam naar beneden gevallen zijn en is terecht gekomen op een aanbouw van de woning. In de woning werd op dat moment een feestje gegeven. Diverse hulpdiensten waaronder een mobiel medisch team zijn opgeroepen. Na de nodige zorg ter plaatse is het slachtoffer door de brandweer naar beneden gehaald. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

(Foto’s: VTF – Vivian Tusveld)