De Ronde Venen – Stoer gedrag, emotionele uitbarstingen, onzekerheid en de sterke behoefte om erbij te horen: rond het negende levensjaar maken veel kinderen een ingrijpende ontwikkelingsfase door.

Maandagavond 9 februari organiseert Ouders Lokaal de Zoomworkshop ‘De 9-jaars fase’, een onlinebijeenkomst, waarin ouders inzicht krijgen in deze vaak onderschatte periode én praktische handvatten ontvangen om hun kind hierin beter te begeleiden. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl.

Deze workshop wordt begeleid door Leonie Aalders. Leonie is moeder van twee pubers. Daarnaast werkt ze in haar praktijk ‘Anders kijken naar je kind’ in Abcoude met kinderen en ouders aan sociaal-emotionele wensen. Daarnaast schrijft zij blogs over de struggles van het ouderschap en organiseert zij allerlei workshops. Tijdens deze avond zal zij haar kennis en ervaringen als moeder en als coach delen.

Voor meer informatie: bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

