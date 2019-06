Zonnige toernooien bij Qui Vive hockey

De Kwakel – Zaterdag 22 juni was het een gekleurde boel bij hockeyvereniging Qui Vive. Het jaarlijkse D-Regenboog toernooi ging van start met een heerlijk zonnetje. De 24 teams kwamen allemaal uitgedost in een mooie outfit in de kleur van de regenboog. Er was veel werk van gemaakt, zo kwamen onder andere de Daltons, Pink Tigers en de Oranje Kanjers voorbij. Per team werden er vier wedstrijden gespeeld, was er een hockey sjoelspel en werd er een strafballencompetitie gehouden.

Voor de hongerige maag werd er gezorgd voor hotdogs, suikerspinnen, popcorn en heerlijke ijsjes. Tussen de wedstrijden door werd er gedanst op de muziek van DJ Eef of was er een moment om te chillen. Prijzen voor de winnende teams werden uitgereikt door de ‘Regenboomsma’ waarbij ze werden toegejuicht door alle deelnemers als ze hun moment of fame maakten over de rode loper.

Zondag 23 juni ging de feestvreugde op Qui Vive gewoon door met het Sterrentoernooi. Negentien teams kwamen op deze zonovergoten dag naar Qui Vive. Ook deze dag veel mooie en stoere outfits met natuurlijk veel sterren. Het was tropisch warm, maar dat weerhield de negentien E-teams er niet van om lekker fanatiek te hockeyen. Alle teams speelden drie wedstrijden en iedereen kon bij de snelheidsmeter laten zien hoe hard hij of zij kon slaan. Naast het hockeyen stond er freerunning op het programma. De trainers van de Freerun University Uithoorn hadden op het oefenveld een mooie freerun-baan uitgezet, waar alle jongens en meisjes hun skills konden oefenen. Dat leverde veel blije bezwete gezichten op. Er zijn heel wat kannen water en limonade doorheen gegaan, ook werden er veel waterijsjes gegeten. DJ Eef draaide heerlijke muziek en tussen al het sporten door was het chillen op het gras in de schaduw.

De vier poule-winnaars gingen met een beker naar huis. De twee best-dressed teams en de winnaars van de speedtest kregen een smakelijke verrassing om met het team te delen. Kortom, een geweldig weekend vol hockeyplezier en gezelligheid!