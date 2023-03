Zonnige start van de kermis in Aalsmeer

Aalsmeer – Een zonnige start kende de kermis in Aalsmeer afgelopen woensdag 1 maart. Na twee jaar geen vertier is het parkeerterrein aan de Dreef ‘als vanouds’ gevuld met een gevarieerd aantal attracties voor zowel jong als ouder. De allerkleinsten kunnen onder andere eendje vissen en zich vermaken in de mini-achtbaan en de draaimolen. De wat oudere jeugd wordt tijdens deze XXL editie getrakteerd op botsauto’s, een achtbaan, de bank (van boven naar beneden en van links naar rechts) en attracties als de Jumper en Booster.

Verder zijn er trampolines, kan een gokje gewaagd worden bij de grijparmen en natuurlijk is gedacht aan de innerlijke mens: Er zijn onder andere suikerspinnen, poffertjes en hartige snacks. Als extraatje voor met name de jonge bezoekers komt een aantal karakters van Paw Patrol naar de kermis op zaterdag 4 maart vanaf 15.00 uur en zondag 5 maart, de laatste kermisdag, brengen Bing en Flop vanaf 15.00 uur extra gezelligheid. Al eerder, vrijdag 3 maart, kan eenieder op de foto met Pikachu vanaf 19.00 uur.

De kermis is vandaag (donderdag 2 maart) geopend van 13.00 tot 22.30 uur, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.30 uur. Ga voor het kermis bezoek eerst naar de website www.kermiskorting.nl. Hierop staan diverse kortingsbonnen voor een groot aantal attracties. Voordelig meer plezier!