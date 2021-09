Zonnige proefvaart voor de Pramenrace

Aalsmeer – Het was afgelopen zondag 5 september prachtig en zonnig weer en menig booteigenaar besloot nog een rondje te gaan varen op de Westeinderplassen. Onverwachts stuitten velen van hen op een lange sliert pramen en bokken. Is de Pramenrace een week vervroegd? Maar, de boten zijn niet ouderwets gezellig versierd en de teams zien er zo gewoon uit? De

Pramenrace is inderdaad aanstaande zaterdag 11 september en reken maar dat het ouderwets gezellig, het thema van deze 35ste editie, wordt. SPIE organiseerde deze zondag de jaarlijkse proefvaart. Vanwege de corona-maatregelen was besloten deze activiteit niet in de publiciteit te brengen en er dus een ‘besloten feestje’ van te maken.

Alle deelnemers kunnen tijdens de proefvaart kijken of de Penta-motor goed loopt, meemaken of de praam of bok het droog houdt en natuurlijk was het een testritje voor alle captains. Met deelname van 160 teams is stuurmanskunst tot slot heel belangrijk. Het is allemaal goed gegaan. De pramenracers hebben een gezellig tochtje beleefd en de toevallige kijkers een grappig ‘ritje’ gezien.