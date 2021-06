Zonnig Oranjefestival voor jeugd bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdag 28 mei stond bij FC Aalsmeer het Oranjefestival op het programma. Voetballen als Memphis, verdedigen als Daley, aanvallen als Lieke of scoren als Vivianne. De totaal 125 meiden en jongens, die zich hadden ingeschreven, arriveerden enthousiast en hadden duidelijk zin in dit voetbalspektakel, georganiseerd in samenwerking met de KNVB en waarbij FC Aalsmeer onder leiding van Jeffrey Hausel, Hans Kwaks en Ruben Uithol de organisatie voor de club op zich hadden genomen.

Het sportpark van Aalsmeer was omgetoverd in een ‘Oranje arena’, de deelnemers was gevraagd in het Oranje te komen en hier was massaal gehoor aan gegeven. Bij binnenkomst werden de jongens en meiden geschminkt met de Nederlandse vlag. Het weer werkte fantastisch mee, er scheen een heerlijk zonnetje en de temperatuur, 18 graden, niet te koud en niet te warm.

Vijftien minuten later dan gepland (Aalsmeers kwartiertje) begon het Oranjefestival met een korte warming up, waarna alle deelnemers met hun coach naar het eerste onderdeel gingen waar ze zouden starten. Op het programma stonden verschillende 4:4 vormen, scoren, dribbelen en duel 1:1. Ook deed iedereen mee aan het gatendoek schieten en dit bleek toch niet zo eenvoudig als het leek. Er waren twee extra dingen toegevoegd aan het programma: Een pauze, waarin poffertjes werden geserveerd, en een onderbreking voor limonade, fruit en koek.

Pauze voor een portie poffertjes.

De tijd en onderdelen vlogen voorbij. Even voor half zeven in de avond was het programma afgelopen. Nadat Jeugdvoorzitter Ruben Uithol alle medewerkers had bedankt voor hun medewerking, kregen de deelnemers een diploma, ondertekend door de bondcoaches Sarina Wiegman en Frank de Boer, en nog wat leuke gadgets om te gebruiken zelf. Tot slot werd er nog een groepsfoto gemaakt, en was het Oranjefestival echt ten einde.

Lachende gezichten zochten hun ouders op en gingen tevreden huiswaarts, iedereen had veel plezier gehad! Een pluim voor de organisatie en alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om dit Oranjefestival te doen slagen. Top gedaan allemaal!