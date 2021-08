Zonnepanelenactie in Aalsmeer

Aalsmeer – Zonnepanelen dragen bij aan een beter milieu. Tegelijkertijd kunt u met zonnepanelen flink besparen op uw energierekening. Wilt u uw woning verduurzamen met zonnepanelen? Regionaal Energieloket biedt inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hierbij gratis ondersteuning.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Steeds meer inwoners kiezen voor zonnepanelen. Die ontwikkeling juichen wij als gemeente toe en we willen het Aalsmeerders en Kudelstaarters graag makkelijk maken om zelf zonne-energie op te wekken. Om hen een goede prijs-kwaliteitverhouding te kunnen bieden, organiseren we nu met het Regionaal Energieloket een collectieve zonnepanelenactie.”

Informatiebijeenkomst en inschrijven

Op dinsdag 7 september (van 19.30 tot 20.30 uur) is er een online informatiebijeenkomst over de zonnepanelenactie, waarbij de gemeente, Regionaal Energieloket en de geselecteerde installateur aanwezig zijn. U kunt zich tot 19 oktober vrijblijvend inschrijven voor de collectieve zonnepanelenactie in gemeente Aalsmeer.

Bij iedereen die zich inschrijft voor de actie komt de installateur langs en vervolgens wordt een offerte op maat gemaakt. Deze offerte is vrijblijvend: u beslist pas daarna of u de zonnepanelen wilt laten installeren.

21% BTW terug

Tijdens de informatieavond wordt meer verteld over de zonnepanelenactie. Ook worden de leningen die u voor zonnepanelen kunt aanvragen besproken. Als particulier kunt u 21% BTW op de aanschaf en installatie terugvragen via de Belastingdienst. Regionaal Energieloket heeft hiervoor een simpel stappenplan opgesteld. Als u vragen heeft, is er tijdens de informatiebijeenkomst gelegenheid om deze te stellen. U kunt natuurlijk ook met u vragen terecht bij Regionaal Energieloket, via projecten@regionaalenergieloket.nl of 088-5254110.