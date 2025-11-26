Zonnebloem Mijdrecht huldigt twee jubilarissen

Mijdrecht – Tijdens de laatste afdelingsvergadering van dit jaar, op 19 november, heeft de Zonnebloem afdeling Mijdrecht twee bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ilham Benchahba en Joke Peek ontvingen daar hun welverdiende jubileumonderscheidingen voor hun jarenlange inzet.

Ilham Benchahba werd gehuldigd met het zilveren speldje voor tien jaar vrijwilligerswerk. In die periode heeft zij zich met grote betrokkenheid ingezet voor de deelnemers. Haar warme aandacht en enthousiasme maken haar tot een geliefde kracht binnen de afdeling.

Voor Joke Peek was het een extra bijzondere avond. Zij ontving het gouden speldje voor maar liefst vijfentwintig jaar trouwe dienst. Joke staat bekend om haar onvermoeibare inzet en haar vermogen om bij elke activiteit een fijne, vertrouwde sfeer te creëren en door het afleggen van huisbezoeken.

Beide jubilarissen worden door de afdeling zeer gewaardeerd. Hun langdurige inzet vormt een belangrijke pijler voor het werk van de Zonnebloem.

Op de foto: De jubilarissen Ilham Benchahba en Joke Peek. Foto: aangeleverd.