Zonnebloem gasten op bezoek bij HP

Amstelland – Op 9 oktober waren 27 gasten (inclusief begeleiders) op bezoek bij HP (Hewlett Packard) in Amstelveen. Om 10.30 uur arriveerden de gasten uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen op de Startbaan. De HP-ers stonden al klaar om de gasten te verwelkomen en te begeleiden naar de koffie met een heerlijke ‘home made’ versnapering.

Tijdens dit bezoek maakte men op een luchtige en laagdrempelige wijze kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Men nam een kijkje in de verbluffende wereld van 3D printen aan de hand van verschillende voorbeelden en demonstraties. Na deze enerverende presentaties stond er een heerlijke lunch voor de gasten klaar en kon men de ervaringen uitwisseling.

Vervolgens maakte men kennis met de laatste ontwikkelingen van HP middels een virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid. Hierbij werd een omgeving gesimuleerd via een computer om de gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een wel heel bijzondere onderwaterwereld. Een beleving om nooit te vergeten. Met een ervaring rijker werd de middag afgesloten met een drankje en een bitterbal en konden de gasten nog even lekker napraten. Rond 15.00 uur kwam er een einde aan deze geslaagde middag en gingen de gasten met een leuke verrassing op huis aan.

Er kan meer dan je denkt

De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Iedereen hoort volop van het leven te genieten. Daarom organiseert de vereniging al bijna zeventig jaar dagjes uit en aangepaste vakanties. De Zonnebloem is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere momenten bezorgen. En dat kan op verschillende manieren. Kijk hiervoor op: www.zonnebloem.nl/vrijwilligerswerk.