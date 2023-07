Uitje naar zee met Zonnebloem De Kwakel Vrouwenakker

De Kwakel – Na een super heet weekeind was het gelukkig iets afgekoeld en een aangename temperatuur voor een uitje naar zee met de Zonnebloem De Kwakel Vrouwenakker. Het was al vroeg verzamelen op het Kerkplein in De Kwakel. Stipt om 9.00 uur vertrokken ze richting Langevelderslag. Tijdens de rit was het al snel een gezellig gekwebbel, aangekomen in de duinen was het echt geniet van het uitzicht. Bij Nederzandt was de koffietafel al gereserveerd. Ze schoven dan ook snel aan voor koffie met een heerlijke punt appeltaart en een flinke dot slagroom. Daarna stond de Strandrups al te wachten, inladen en daar gaan ze over het strand, de branding en de prachtige wolkenluchten een plaatje wat sommige al jaren niet meer gezien hadden. Tijdens een stop was er zelfs gelegenheid om even te pootjebaden in de zee heerlijk. Moe maar voldaan keerden ze huiswaarts, het was weer een zeer geslaagd uitje.