Zondag 2e KWF Korenmarathon

Aalsmeer – Aanstaande zondag 8 oktober wordt in de Studio’s Aalsmeer de tweede KWF Korenmarathon gehouden. Het publiek wordt getrakteerd op optredens van totaal 25 koren, zowel uit Aalsmeer als daarbuiten, die verdeeld over vier zalen van zich gaan laten horen.

Met elkaar presenteren zij een heel afwisselend aanbod van repertoire en genres. De Korenmarathon vindt plaats van 10.30 tot 17.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en de opbrengst van de dag komt ten goede van het KWF.

Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti (zie foto) staat om 11.00 en om 13.00 in de Club voor een optreden van een half uur. Op haar mooie eigen wijze zullen de vijftien vrouwen een A-capella programma ten gehore brengen. Meer informatie over Davanti en haar optredens is te vinden op: www.davanti.nl