Zondag 10 september – Open Monumentendag: Polderperformances II ‘Mijn vlakke land’

Vinkeveen – Voor het tweede jaar organiseren Spoorhuis Vinkeveen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Cultuurpunt Ronde Venen de mooiste Open Monumentendag ooit. De entree is gratis. Dit alles vindt plaats op zondag 10 september van 12.00 – 16.30 uur. Dan wordt in Vinkeveen en omstreken weer een prachtige Open Monumentendag georganiseerd.

De optredens beginnen doorlopend, alle artiesten treden meerdere malen op. Er is werkelijk van alles te beleven: grassroots, smaakt naar Oerol, optredens, relaxen, monumenten, wandelen, pop, klassiek, gedichten, chansons, kaas, fietsen, polder, natuur, lekkere hapjes, koeien, video art, dans…

Heerlijke optredens, verrukkelijke hapjes (tegen betaling) en een geweldige sfeer in de Demmerikse polder op drie locaties: Spoorhuis Vinkeveen, Kaasboerderij Van der Arend en Gemaal de Ruiter.

PROGRAMMA

Kaasboerderij Van der Arend, Demmerikse Kade 17

Pop-koor Soundsation, Kalpanarts Dance, jonge talenten van zangschool Greetje de Haan, Amstel Blazers Collectief en voor de kleintjes Poppenkast Opgepast. Lekker: verrukkelijke Demmerikse Kaasplankjes.

Gemaal de Ruiter, Demmerikse Kade 5

Irina Parfenova (piano) en Solomiya Nedbalo (viool), Dichter Mustafa Stitou en rondleiding door het gebouw. Lekker: echt goede koffie van de barista.

Spoorhuis Vinkeveen, Demmerik 68

A3ana & Friends (pop), Trio Centella (klassiek), Jacques Brel(video) en onvervalste Vinkeveense BBQ van Bob van der Spruijt.

Hoe bij de drie locaties te komen

Kom met de fiets! Er is bij de locaties maar beperkte parkeergelegenheid voor auto’s. Je kunt wel parkeren bij de Carpool Vinkeveen A2/N201, tegenover het Leonardo Hotel. Vanaf de Carpool wandel je in vijf minuten, over de Demmerikse sluis, naar Gemaal de Ruiter. Bij Kaasboerderij Van der Arend is beperkte parkeergelegenheid.

Meer info, ook over bijzondere wandeltochten, de lekkere hapjes, minder validen en hoe bij de locaties te komen: www.hetspoorhuis.nl.