Johan en Coby vonden elkaar tijdens een uitje van de PlusBus

Mijdrecht – Johan (86) en Coby (88) wonen in Mijdrecht en leerden elkaar 6 maanden geleden kennen tijdens een uitje van de PlusBus. De vrijwilligers van de PlusBus (een dienst van Tympaan De Baat) organiseren wekelijks uitstapjes naar musea, toeristische attracties of horecagelegenheden. Ontmoeten en blijven deelnemen aan het dagelijks leven staat centraal. Anderen ontmoeten heeft in het leven van Johan en Coby een andere betekenis gekregen. Enthousiast vertellen zij hoe het zo is gekomen:

Johan: “Mijn vrouw is 2,5 jaar geleden overleden en ik zag het helemaal niet meer zitten. Een relatie was wel het laatste waar ik op zat te wachten. Ik ben naar de huisarts gegaan en die adviseerde me eens contact op te nemen met Tympaan De Baat voor een maatje. Iemand die je helpt om nieuwe contacten op te doen en iets te doen tegen eenzaamheid. Een jaar geleden heb ik me ook ingeschreven voor uitjes van de PlusBus. Ik ging mee naar een kerstconcert in december 2023. Voordat het concert begon kregen we koffie met gebak. Ik zat naast Coby aan een tafeltje. We raakten in gesprek en ik dacht: ‘Die dame, daar wil ik meer van weten!’”

Coby giert het uit. “Nou, dat had ik helemaal niet hoor! Hij zei na afloop: ‘Mag ik je bellen?’ Ik dacht, nou vooruit, waarom niet, maar stiekem dacht ik: wat moet ik nou met die man en hoe kom ik op een elegante manier van hem af?” Johan roept lachend: “Nou, ik zit er nog!”

Moeite

“Hij heeft echt moeite gedaan om met mij in contact te komen. Ik heb helemaal geen mobiel nummer, alleen een vaste lijn en dat nummer had ik niet aan de begeleiding doorgegeven.” Johan: “Ik heb contact gezocht met Tympaan De Baat, maar aanvankelijk wilden ze haar nummer niet geven. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen en belde ik haar op. Ze schrok zich rot toen ze mij aan de lijn kreeg. Ze dacht: ‘Oh nee, daar heb je hem weer!’”

“We hebben toch afgesproken en zijn koffie gaan drinken,” vertelt Coby. “Na de derde ontmoeting dacht ik: ‘Er zit iets meer in’. Zoenen deden we aanvankelijk niet hoor. Ik wist zijn achternaam niet eens! Dan ga je een man toch niet zoenen? Dat heb ik nog nooit gedaan!”

Verliefd

“Wat me van gedachten heeft doen veranderen?” Coby schudt haar hoofd. “Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik kan het niet goed uitleggen. Het overkomt je gewoon. Ik was daar zelf nog het meest verbaasd over dat ik dit nog mee zou maken. Op mijn leeftijd! Weet je, ik ben 30 jaar alleen geweest. Mijn man overleed toen ik 57 was. Ik ben het niet meer gewend. Natuurlijk kwam ik weleens in contact met leuke mannen, maar ze waren altijd getrouwd of hadden een vriendin.”

Kriebels

“Mijn dochter vraagt weleens: ‘Heb je kriebels? Ben je verliefd?’” Johan knikt instemmend. Coby vult aan: “Het moet groeien. Eerst ben je verliefd en dan gaat het over in houden van. Of het net zo is als toen ik jong was? Welnee,” zegt Coby. “Ik hoor jonge, verliefde mensen weleens dingen zeggen dat ik denk: die onzin kraamde ik vroeger ook uit. Wijsheid komt met de jaren. Dat doe ik niet meer hoor. Maar omdat ik zo lang alleen ben geweest moest ik wennen. Ik wist in het begin gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. Nu gaat het goed en hebben we het gezellig samen.” Johan stralend: “Ze is gevallen om wie ik ben. Ik ben lang, slank en heb haar op mijn hoofd!”

Geheim

“Aanvankelijk hielden we het stil natuurlijk, maar op een gegeven moment kregen ze er bij de PlusBus lucht van,” vertelt Johan, terwijl hij voorzichtig een pluk haar uit haar gezicht haalt. “De chauffeur zag hoe we om elkaar heen draaiden en elkaar in de gaten hielden.” Coby: “Ik moest het op een dag ook vertellen. Tijdens een uitje naar de Keukenhof was er te weinig plek en zat ik in een particuliere auto en hij in de bus. Nou, dat vond ik niet zo leuk natuurlijk. Dus toen heb ik het maar verteld. Nu weet iedereen het en vinden ze het prima.”

“Soms gaan we mee met de uitjes,” vertelt Johan. “We schrijven ons dan in voor culturele activiteiten, zoals musea of concerten, maar we gaan ook samen op pad. We zijn al op vakantie geweest naar Beekbergen in een huisje.” Coby: “Dat is de ultieme testcase. Maar liefst 24 uur op elkaars lip! Maar het ging goed. We hebben dezelfde interesses, staan op dezelfde manier in het leven. En vergeet de humor niet,” vult Coby aan. “Dat is heel belangrijk. Als dat er niet was dan gaat het niet.” “Dat klopt, zegt Johan. We lachen veel, ook om elkaar.

Eigen leven

“We zien elkaar echt niet iedere dag hoor,” zegt Johan. “Al zijn we nu de afgelopen vier dagen bij elkaar geweest.” “Samenwonen? Nee hoor,” zegt Coby resoluut. “Daar is geen sprake van. Soms slaan we een dag over en doen we lekker ons eigen ding. Maar laten we eerlijk zijn. We zijn allebei over de 80. Toch hoop ik dat we nog een hele tijd zo door kunnen gaan!”

In het kader van het 40-jarig jubileum worden er het komende jaar diverse verhalen gedeeld. Heb je iets bijzonders meegemaakt de afgelopen 40 jaar bij Tympaan De Baat en wil je je verhaal delen? Heel graag! Neem dan contact op met Sabine, via communicatie@stdb.nl en wie weet lees jij je verhaal binnenkort terug!

Foto: Tympaan de Baat