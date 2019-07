Zomerwedstrijd Tuin en Dier: De buxusmot

Aalsmeer – De zomerwedstrijd Tuin en Dier van de Meerbode vindt groots gehoor. De redactie krijgt prachtige en lieve foto’s opgestuurd en geniet met volle teugen van de kleurige tuinen, de grappige huisdieren en de natuur in de tuin. Vooral vlinders zijn ‘gekiekt’, maar ook slakken, libellen en door Ruud Meijer uit Rijsenhout een buxusmot:



“Deze buxusmot (vlinder) zat heerlijk rustig op een blad van onze boompioen te drinken van een regendruppel. Snel mijn camera gepakt en dit plaatje geschoten. Bij het fotograferen lijkt het wel alsof de buxusmot mij met zijn donkere ogen verschrikt aan kijkt. De buxusrups verandert na 2 tot 4 weken in een buxusmot (vlinder). De buxusmot leeft slechts 8 dagen. In die tijd legt de buxusmot 500 tot 800 eitjes onder de bladeren van een buxus. Komen de eitjes uit dan vreten de buxusrupsen de buxus in korte tijd helemaal kaal. De buxusrups is vooral gek op de buxus Sampervirens (de meest bekende Europese soort).”

Deelnemen aan de fotowedstrijd is mogelijk tot half augustus. Naast plaatsing van de foto’s in de krant, maken de drie winnende inzenders kans op een waardebon van tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg. Zin in shoppen en een mooie of leuke foto van de tuin of uw/jouw (huis)dier? Stuur deze dan naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.