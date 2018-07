Zomervakantie in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op woensdagmiddag 1 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur Minecraft nadoen. Minecraft is een spannend Game-avontuur met materialen uit het Amsterdamse Bos. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 6 tot 11 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Jurassic Park

Zoek op zondagmiddag 5 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, eieren en botten van dino’s. En maak een Jurassic Park met echte dinosaurussen. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in

De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.