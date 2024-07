Zomerprogramma in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Wie denkt dat het Buurthuis Hornmeer in de zomervakantie gesloten is, heeft het mis. Voor jong en oud blijft er in het Buurthuis genoeg te doen, ook tijdens de zomermaanden.

Activiteiten voor kinderen

Elke woensdagmiddag van de zomervakantie van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar meedoen aan een gratis activiteit. In de eerste en vierde week staat het maken van happy stones en knutselen op het programma. In de tweede en vijfde week kunnen kinderen met een begeleider van 18 jaar of ouder een speurtocht in de wijk doen. En in de derde en zesde week van de zomervakantie kunnen de kinderen op woensdagmiddag bakken en spelletjes doen.

Jeugdvissen

Voor jongeren die van vissen houden, organiseert hengelsportvereniging Vislust speciale middagen voor jeugdvissen. Op woensdagmiddag 7 en 21 augustus van 15.00 tot 17.00 uur zijn jonge vissers welkom. Je kunt vissen met je eigen hengel of een hengel lenen. Ervaren vissers helpen de jongeren om misschien wel hun eerste vis aan de haak te slaan.

Koffie-ochtend voor senioren

Het hele jaar door is er op donderdagmiddag koffieochtend van Participe in het Buurthuis aan de Dreef. In de zomermaanden gaat deze gezellige ochtend ook door en zijn senioren uit de Hornmeer en daarbuiten welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje en eventueel een potje sjoelen. Om 10.30 uur gaat de deur open. Aanmelden voor al deze activiteiten is niet nodig. Meer informatie over de activiteiten en Buurthuis Hornmeer is te vinden op stichting-buurthuis-hornmeer.nl

Foto: Gezellig knutselen in Buurthuis Hornmeer. Foto: aangeleverd