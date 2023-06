Zomermarkt Nostalgie voor uitstapje￼

Amstelhoek – In de schuur van dagopvang De Nostalgie staat het bomvol spullen voor de mini-zomermarkt die 24 juni gehouden gaat worden. Niet alleen de schuur, maar ook binnen staan dozen vol boeken opgestapeld en liggen er zelfgemaakte cadeautjes om te verkopen. De vrijwilligers hebben gehaakt, geverfd en geknutseld om straks een kraam vol handgemaakte, unieke spullen aan te bieden. Ria, Atie en Irma organiseren de dag, waar al veel werk aan vooraf is gegaan. “We hebben een oproep gedaan op Facebook voor goede tweedehands producten en daar werd goed op gereageerd”, vertelt Irma, zittend aan tafel in de nostalgische keuken van de dagopvang voor ouderen. “Er is heel veel opgehaald en gebracht, zoals een tv, boormachine, step en skeelers.” Deze prachtige goederen zullen zaterdag te koop worden aangeboden. Bij een andere kraam kunnen bezoekers een envelop trekken in de hoop een mooie prijs te winnen. Tijdens de middag zal shantykoor Het Groene hart twee keer optreden. Het koor uit Koudekerk aan de Rijn zal om half 1 en half 3 hun zeemansliederen ten gehore brengen.

Opbrengst

Ook ondernemers wilden hun steentje bijdragen. DuoPlant is aanwezig, Esplanade zal ijs verkopen en bij de koffie en thee wordt een koekje van Bakkerij Van Maanen geserveerd. “We zijn goed gesponsord, ik kan niet iedereen opnoemen, maar er kunnen er nog meer bij, want nog niet alles is gedekt”, noemt Irma even. De opbrengst van de zomermarkt is bedoeld voor een uitje met de cliënten. “We wilden graag naar de Beekse Bergen, want ze houden zo van dieren, maar dat ging niet door. Nu gaan we varen over de Kagerplassen.” De dag begint met koffie en gebak bij Restaurant Meesters in Mijdrecht. Dan vertrekt het gezelschap naar Warmond om te gaan varen. Na afloop lunchen ze weer bij Restaurant Meesters. Het uitstapje gaat plaatsvinden op 22 augustus. Er kunnen veertig cliënten, medewerkers en vrijwilligers mee. Elke dag verblijven er zo’n tien ouderen in de dagopvang. “Persoonlijke aandacht is onze kracht”, benadrukt Irma die er momenteel alleen voor staat. Mede-eigenaar Debby heeft long-covid en een ander is op vakantie. “We doen een groot beroep op onze vrijwilligers en we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Ook chauffeurs op de bus of bijrijders zijn welkom.” De Nostalgie vierde in oktober het tienjarige bestaan. Irma en Debby zijn bijna 65 jaar en zijn op zoek naar opvolging. De mini-zomermarkt bij De Nostalgie in Amstelhoek op zaterdag 24 juni begint om 11 uur en duurt tot 16 uur. De dames wijzen nog op de beperkte parkeergelegenheid, dus kom zoveel mogelijk op de fiets.