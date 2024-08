Zomerkunst in het Reghthuis

Regio – Bij Zomerkunst in het Reghthuys zijn opnieuw de werken van twee kunstenaars te bezichtigen. Het is geopend van dinsdag 6 augustus tot en met zondag 11 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag is het Reghthuys al om 10.00 uur geopend. Adres: Reghthuysplein 1, Nieuwkoop.

Arthur Koopmans

Hij is autodidact en schildert in aquarel op het raakvlak van realisme en impressionisme. Geïnspireerd door o.a. de grachten van Amsterdam en Utrecht zoekt hij naar de momenten dat licht, kleur en schaduwen samenkomen op een sublieme manier. De transparantie van aquarel maakt het ideaal om de sfeer en kwaliteit van het licht te vangen. Elke keer dat Arthur er op uit gaat met zijn ezel en penselen is het een verrassing wat het volgende schilderij wordt.

Nelly Geluk – Noorlander

Zij heeft veel geschilderd en met klei gewerkt. Nu verwerkt ze in haar objecten ook aluminium, tuinslang of giethars. Eén van haar kunstwerken stond in 2016 op een picknicktafel bij de Coenecoopbrug: in hars gegoten afval wat zij onderweg van huis naar haar atelier opraapte en terugplaatste op een picknicktafel. Maar: haar grote liefde is en blijft keramiek, daarin vindt ze haar rust.

Foto is aangeleverd.