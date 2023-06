Zomerfestival in heemtuin De Heimanshof

Hoofddorp – Heemtuin De Heimanshof is een paradijs voor honderden soorten dieren. Een klein deel is maar zichtbaar, zoals insecten, kikkers en vogels. De anderen verbergen zich in het gras, in de bodem, in de bomen, in het water. Wilt u ook meer dieren in uw tuin? Kom dan zondag 25 juni naar het Zomerfestival in de heemtuin. Laat u informeren over welke eisen de beestjes stellen aan hun woonplaats. Er lopen diverse ‘dieren’ rond die u graag vertellen wat ze eten, waar ze wonen en een gezin willen stichten. Het Zomerfestival begint om 13.00 uur, duurt tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Rondleidingen

Tijdens rondleidingen door de tuin wijzen de gidsen u op de relatie tussen de planten, struiken en bomen in de tuin en de dieren die zich daar thuisvoelen. Er zijn voorbeelden van vogelkastjes, insectenhotels, vleermuizenkasten; daar is ook informatie over beschikbaar. In de Kijkdoos is een unieke verzameling van opgezette insecten te zien. Daar draait ook een fotopresentatie van allerlei soorten beestjes. Het bodemleven wordt ook uitgelicht.

Ontdekroute voor kinderen

Voor kinderen is er een route door de tuin met leuke, leerzame opdrachtjes over de natuur, die ze samen met een (groot)ouder kunnen doen. De route eindigt in de Struintuin waar ze nog meer natuurspelletjes kunnen doen, zoals beestjes maken van klei en kikkers knippen. En natuurlijk lekker spelen in de boomhut of met water en zand.

Heemtuin De Heimanshof is te vinden aan de Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.