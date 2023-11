Zoektocht naar geschikte plek voor gecombineerde ijs-, skeeler- en atletiekbaan￼

De Ronde Venen – De gemeente is samen met de stichting Combibaan op zoek naar een geschikte plek voor de aanleg van een ijs-, skeeler- en atletiekbaan. De baan kan in de winter gebruikt worden om te schaatsen en in de zomer voor bijvoorbeeld skeeleren of atletiek. Een zoektocht van de gemeente samen met de stichting heeft tot nu toe nog niet tot een positief resultaat geleid. Wellicht zijn er inwoners die mogelijkheden zien die tot nu toe onder de radar zijn gebleven. Eigenaren met een geschikt perceel en de bereidheid dit te verkopen, worden daarom opgeroepen dit bij de gemeente te melden zodat de combibaan toch gerealiseerd kan worden.

Wens

De aanleg van een combibaan is een lang gekoesterde wens van Rondeveense sporters. De ijsbaan aan de Herenweg in Wilnis, die door ijsclub Nooit Gedacht werd gebruikt als het flink vroor, is niet meer beschikbaar omdat daar vlakbij woningen komen. Nooit Gedacht heeft de krachten gebundeld met atletiekvereniging De Veenlopers en Dorpsraad Wilnis Klopt in de stichting Combibaan. De stichting spant zich in om een combibaan te realiseren waar geschaatst en ook geskeelerd en aan atletiek gedaan kan worden. De gemeente ondersteunt dit initiatief. In het coalitieakkoord ‘In het hart’ staat de ‘opdracht’ om een geschikte locatie te vinden voor een combibaan. ,,Als bestuur van de Combibaan doen we er samen met onze actieve leden in de projectgroep alles aan om goed voorbereid te zijn zodat, als we een geschikte locatie hebben, we de baan snel kunnen realiseren. Technisch en financieel liggen volledig uitgewerkte plannen klaar’’, zegt voorzitter Bob Nisters.

Verschillende locaties tegen het licht gehouden

Een zoektocht naar een geschikte plek voor de baan heeft helaas nog niets opgeleverd. Wethouder Maarten van der Greft (Sport): ,,Voor een gecombineerde skeeler- en ijsbaan en atletiekbaan is een perceel nodig van ongeveer 100 bij 300 meter. Dit is niet alleen ruimte voor de baan zelf, maar ook voor een clubgebouw, berging en parkeren. We hebben meer dan 10 verschillende locaties tegen het licht gehouden waar de baan zou kunnen komen. Het college heeft zelfs een concreet bod gedaan op een perceel. Dit bod is helaas door de eigenaren afgewezen. Alle andere locaties zijn om verschillende redenen afgevallen. Daarom roepen we eigenaren van grond op om zich bij ons te melden als ze kennis hebben omtrent een geschikt perceel of dat willen verkopen.’’

Geschikte locatie? Meld het bij de gemeente!

De onderzochte locaties liggen verspreid over de gemeente. Eigenaren die over een geschikt perceel beschikken en dit willen verkopen om de combibaan te realiseren kunnen dit melden via het mailadres vastgoed@derondevenen.nl .

Foto-onderschrift

Vlnr: Maarten van der Greft (wethouder Sport), Steven de Vries, Rob van Zijtveld en Bob Nisters, allen bestuur stichting Combibaan, staan voor de voormalige ijsbaan aan de Herenweg in Wilnis.