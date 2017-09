Zoekactie gehouden voor zwemmer

Aalsmeer – De zoekactie naar de drenkeling rond drie uur in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 september door een groot aantal hulpdiensten, had uiteindelijk best een bizarre afloop. Er was niemand in het water gevallen, maar een in Aalsmeer wonende 33-jarige man besloot te gaan zwemmen naar een eiland waar een feest gehouden werd. De man, die behoorlijk veel alcohol gedronken had, gaf zijn besluit door aan een Poolse vriend. Toen deze de zwemmer na enige tijd niet meer zag, besloot de Poolse vriend alarm te slaan. Bijna direct werd een grote zoektocht opgestart.

De zwemmer werd uiteindelijk gezien door bewoners aan de Stommeerweg, die de hulpdiensten waarschuwden. Bij een woonboot is hij uit het water geklommen. De 33-jarige had weinig zin in behandeling door de medewerkers van de ambulancedienst en heeft uit agressie een raam van de ark ingeslagen. Hij besloot na enige tijd toch mee te werken. Hij was onderkoeld en is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoofdwond na val van fiets

Er waren overigens meerdere personen deze nacht die weigerden mee te werken. Vanwege de zoektocht was de Stommeerweg afgezet. Een fietser wilde er echter wel langs en gaf aan agenten aan niet te willen omdraaien. Zijn passagiere werd het waarschijnlijk allemaal te veel. De 27-jarige vrouw uit Kudelstaart kwam ten val en viel ongelukkig met haar hoofd op straat. Ze is direct door de aanwezige ambulancemedewerkers behandeld. Agenten hebben haar vervolgens thuis gebracht.

Foto: Laurens Niezen