Zinderende Zomer Zing-in 2023￼

De Ronde Venen – Op zaterdag 15 juli organiseert de Vocal Company in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht een zomerse zangmiddag voor iedereen die van zingen houdt. Dirigent Ferdinand Beuse zal met de deelnemers in een paar uur tijd een gevarieerd, zomers liedjesprogramma instuderen, waarbij het accent ligt op het gezellig samen zingen. Het repertoire bestaat uit bekende zomerse liedjes zoals Can’t take my eyes off of you, Ik heb de zomer in mijn bol, Que Sera, Ain’t no mountain high enough e.v.a. Pianist Kees van Zantwijk zorgt op de piano voor de virtuoze muzikale begeleiding. Aanvangstijd is 12.30 uur en de middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een informeel concertje voor vrienden en bekenden. Aansluitend is er voor alle zangers een BBQ in de tuin. Bezoek voor meer informatie over deze zangmiddag de website van de Vocal Company: www.vocalcompany.nl