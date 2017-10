Zijdelwaard Uithoorn sfeervolle culinaire middag

Uithoorn – Zaterdagmiddag van 12 tot 16.00 uur presenteerde de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn het culinaire event: ‘Proef Zijdelwaard’. Door het gehele centrum heen waren diverse proeverijen en ook liepen er dames rond met overheerlijke hapjes. Van gebakken gamba’s, tot spekkies, van een broodje warm vlees tot een suikerspin, koekje bakken voor de kinderen, kortom het was heerlijk gezellig. Woensdag 1 november vindt u in de Nieuwe Meerbode een foto overzicht van deze gezellige middag