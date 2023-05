Ziekenhuis Amstelland: Wens van Astrid vervuld

Amstelland – “Ik wens dat we samen een leuke dag kunnen meemaken. Mijn familie heeft mij zo ontzettend geholpen en gesteund in de drie maanden dat ik in het ziekenhuis lag. En voor mezelf en hun maken we een mooie herinnering, ook voor als ik er helaas niet meer ben. Ook wil ik voor het verplegend personeel een mooi bloemstuk om op de afdeling neer te zetten. Ze zitten allemaal in mijn hart. Zo lief zijn ze” Astrid Zonderwijk (47) uit Amstelveen stopte deze wensen in de wensbank in de hal van Ziekenhuis Amstelland. Beide wensen zijn inmiddels vervuld. Astrid nodigde haar familie uit bij haar thuis waarna ze vervolgens doorreden naar Bowlingcentrum De Kegel. Daar werden ze hartelijk ontvangen door Marie-Jose van Ziekenhuis Amstelland, fotograaf Brett Florens en de enthousiaste medewerkers van Bowling De Kegel. Er stond een grote gedekte tafel klaar zodat ze met een volle maag konden gaan bowlen. Fotograaf Brett legde alles vast zodat de familie later kan terugkijken op deze bijzondere avond. Ook overhandigde Astrid, na een persoonlijk woordje, een grote bos bloemen aan de verpleegkundigen van de afdeling oncologie. “Ik ben zo dankbaar dat mijn wensen zijn vervuld. Wij zijn niet vaak als familie bij elkaar; deze avond is dan ook zo waardevol voor mij en mijn familie. We hebben samen gelachen en gehuild. Ook fijn dat ik de lieve verpleegkundigen in het zonnetje heb kunnen zetten. Ik ben iedereen enorm dankbaar die dit mogelijk heeft gemaakt.”

Wensen

Sinds begin dit jaar siert de wensbank de hal van Ziekenhuis Amstelland. Dit kunstwerk is ontworpen door ontwerper Piet Cohen uit Amstelveen en gemaakt door de creatievelingen van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis. Patiënten, medewerkers en bezoekers kunnen wensen in de wensbank achterlaten of online een wens indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 de mooiste wensen vervuld.