Wilnis – In een tijd waarin alles sneller lijkt te gaan, biedt het programma ‘Zicht op je Leven’ een pas op de plaats. Vier bijeenkomsten in Wilnis nodigen deelnemers uit om hun levensloop te onderzoeken: van jeugd tot toekomst. Niet als droge opsomming, maar als creatieve ontdekkingstocht. Schrijfopdrachten en gesprekken vormen het begin, waarna beeldende opdrachten – collages, verf, ruimtelijke materialen – de verbeelding prikkelen. Zo komen rode draden, keerpunten en levensthema’s aan het licht. Alles krijgt een plek in een persoonlijke map, die stap voor stap uitgroeit tot een eigen biografie. Het programma staat onder leiding van biografisch coach Mariëlle Kirkels en beeldend therapeut Madelon Verwer-Ramp. Data: 17 januari, 28 februari, 28 maart en 18 april, telkens van 10.00 tot 12.30 uur bij Pezzettino, Mijdrechtse Dwarsweg 21, Wilnis. Aanmelden: zinzoeken@kpnmail.nl of 0297 – 272 444.

Op de foto: Zicht op je Leven: een reis door de eigen biografie. Foto: aangeleverd.