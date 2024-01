Zestig jaar getrouwd: “Hij kon zo heerlijk dansen!”

De Kwakel – Rinus en Thea van Zaal vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Het bruidspaar kreeg bezoek van burgemeester Heiliegers. “Het was een fijn bezoek, heel ontspannen,” vertelt mevrouw Van Zaal.

Na hun bruiloft, zestig jaar geleden, verhuisde het echtpaar naar De Kwakel. Ze hebben het erg naar hun zin. “We hebben thuis alles gelijkvloers, dus we hoeven hier gelukkig niet meer weg.”

Ze leerden elkaar kennen in Vinkeveen, op een dansavond. Of het liefde op het eerste gezicht was? “Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik vond hem veel te druk,” lacht Thea van Zaal. Hoe het toch wat geworden is? “Hij kon heerlijk dansen!”

Burgemeester Heiliegers heeft, net als het bruidspaar, genoten van het bezoek. “Heel leuk om hun mooie verhalen aan te horen. En fijn van hen te horen dat ze zo fijn wonen in De Kwakel. Dat doet mij als burgemeester uiteraard goed.”