Hulp brandweer en politie voor zeilboot

Aalsmeer – Veel hulpdiensten zijn vrijdag 26 mei rond half vijf in de middag uitgerukt naar de Westeinderplassen na een alarm dat een zeilboot in de problemen geraakt zou zijn.

De boot zou een aanvaring hebben gehad en water maken. Ook zou een persoon te water zijn geraakt. Waar de boot precies tegen aan was gevaren, was vooralsnog onduidelijk. De locatie van de zeilboot was voor lange tijd niet precies bekend, maar kon uiteindelijk snel worden gevonden door de brandweer en de politie. Beide hulpdiensten zijn met de boot de Poel op gegaan.

Ter plaatse bleek dat het geen aanvaring betrof met een andere boot. De zeilboot zou iets op de bodem geraakt hebben. Een van de aanwezige op de boot was het water ingesprongen om de schade te inspecteren. De schipper had wat schrammen en blauwe plekken door de aanvaring opgelopen.

De onderzijde van het schip was beschadigd, maar op eigen kracht kon naar de jachthaven gevaren worden. De duikers van brandweer Kennemerland hebben nog gezocht naar het object waar de boot tegenaan is gevaren, maar is niet gevonden. De coördinaten van de plek zijn door gegeven aan de gemeente, zodat verder onderzoek kan worden gedaan.

Foto’s: KaWijKo Media / Vivian Tusveld