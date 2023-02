Zaterdag start nieuw kunstproject rond N196

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 18 februari start het nieuwste kunstproject van Kunstkast aan de Charles Chabrijweg (tussen Stommeerkade en burgemeester Hoffscholteweg). Bewoners van deze wijk zijn met een uitnodiging huis aan huis persoonlijk uitgenodigd. Op de plek waar vroeger de kwekerij stond van de vader van Karin, Nico Borgman, vraagt Karin bewoners samen te komen om planten te ruilen, een botanische tekening te komen maken en vooral een foto in te sturen van wat er achter hun kamerraam groeit! Deze foto mag ook gemaild worden naar kunstkast@hotmail.com. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen is welkom.

Opening

Om half drie komt wethouder Willem Kikkert het grote kunstproject openen. Hiermee gaat een project van start waarbij zes kunstenaars/kunstcollectieven de komende maanden op zoek gaan naar verhalen van Aalsmeer; van vroeger en nu. Samen met bewoners struinen ze door de geschiedenis, bekijken het heden en dromen over de toekomst. Iedere kunstenaar heeft een specifieke vraag over een specifieke plek. Steeds wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd of een buurtwandeling, om mensen samen te brengen en materiaal te verzamelen voor de te maken ontwerpen. Resultaat zal zijn een verhalende lijn door het hart van Aalsmeer. Dragers van de kunstwerken zijn de zeven elektriciteitskasten rondom de kruispunten van de Burgemeester Kasteleinweg (N196), van de Dorpsstraat tot aan de Legmeerdijk en de titel van het project is: ‘de ge sch ie de nis ligt er on der’.