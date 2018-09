Zaterdag lichtjestocht Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Zaterdag 22 september is de avondrit van Aalsmeers Bromfiets Genootschap. De start is om 20.00 uur bij Joppe (verzamelen om 19.30 uur) in het Centrum. De lichtjestocht gaat over bijzondere wegen welke hier en daar niet voorzien zijn van straatverlichting.

Het wordt een bijzondere rit. De organisatoren van deze tocht weten zeker dat er weggetjes zijn waar menig deelnemer nog nooit heeft gereden. En dat in een nabijheid van hemelsbreed zo’n 10 kilometer.

De tocht is ongeveer 55 kilometer lang en wordt langzaam gereden. De deelnemers kunnen volop genieten van de donkere omgeving. Onderweg moet er een stukje van 25 meter gekluund worden. Tja, de wegen stoppen soms ergens en om toch iets af te snijden wordt het wandelen met de brommer. Een nieuwe olympische sport?

Op de helft van de tocht wordt er een warm kopje koffie geschonken en kan de verlichting even uit. Na deze verplichte (plassen)stop wordt na opnieuw verrassende passages ergens een tweede stop gehouden.

Brommerskieken

Hierna wordt de eindspurt ingezet en is de verwachte aankomsttijd bij de Aalsmeerse uitspanning in de Weteringstraat rond 23.00 uur. Het brommerskieken in het donker kan dan gaan beginnen. Aanmelden voor deze tocht kan niet meer, maar komen kijken en uitzwaaien en inhalen natuurlijk wel.