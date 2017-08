Zaterdag a.s. Nacht van Neptunus in Vinkeveen

Vinkeveen – Op zaterdag avond 2 september is de ‘Nacht van Neptunes’ in Vinkeveen. Neptunus is de indrukwekkend barse, trotse koning van de zee. Hij is in staat geweldige golven tot bedaren te brengen. Belangrijk dus om hem te vriend te houden! Daarom wordt zoals ieder jaar de eerste zaterdag van september gewijd aan Neptunus. Neptunus komt zelfs naar Vinkeveen om mee te varen om de bedankjes in ontvangst te nemen.

Ook dit jaar worden de mooiste, actueelste en origineelste verlichte boten beloont met een prijs.

Voorwaarde is wel dat de deelnemers zich inschrijven bij nachtvanneptunus@gmail.com, of bij Jachthaven Winkeloord, Camping de Tachtig morgen of bij Jachthaven Oldenburger. Deelname is gratis! Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 3 september om 16.00 uur. Nog een voorwaarde voor het meevaren is dat de gewone navigatieverlichting gevoerd moet worden. Het BPR is van kracht, en de aanwijzingen van de organisatie en politie, handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal ook dit jaar alcoholcontroles houden op het water.

Start

De start is om ongeveer 21.00 uur, vanaf de starttoren op zandeiland 8, Neptunus voorop, varen richting eiland 9 om daarna voor eiland 10 , 11, 12 langs te varen. Daarna wordt voor eiland 1 en 2 langs gevaren dan langs eiland 3 richting eiland 4. Let op bij het duikgebied! Daarna wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer richting WVA om vandaar langs eiland 3 richting de starttoren te varen.

Hierna zal worden aangemeerd bij de starttoren op eiland 8 voor de prijsuitreiking. Na uitreiking van de prijzen is de Nacht van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden toegestaan. Om 01.30 zal alle muziek uitgedaan worden, zodat om 02.00 uur de rust kan weerkeren op de Vinkeveense plassen.