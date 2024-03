Zangeres Berget Lewis in Theater Piet Mondriaan

Abcoude – Na bijna tien jaar lanceert zangeres Berget Lewis een nieuw album met als titel ‘We are one’. Tijdens de laatste lockdown schreef en componeerde Berget alle songs zelf. De sterk autobiografische songs onderscheiden zich, enerzijds door de openhartigheid van de compromisloze teksten en anderzijds door de maatschappijkritische noot die we van Berget niet eerder zo expliciet hoorde. Zij maakt zich zorgen over de polarisatie in de samenleving en het daarmee samenhangende gebrek aan eenheidsgevoel. De titel van het album en van het theaterconcert ‘We are one’ is in dat verband alles-zeggend.

Berget koos voor een intieme productie: “Ik wil de mensen graag laten horen en zien dat ik meer ben dan alleen maar de ‘power’-zangeres die ze kennen van TV of de ‘Ladies of Soul’. Dat komt bij ‘We are one’ onmiskenbaar naar buiten. Ik ben naast zangeres ook songwriter en omdat het album autobiografisch is, wil ik het publiek ook graag met mijn kwetsbare kant laten kennismaken. Het is een non stop show geworden met een fantastische live band, waarmee ik liedjes van mijn nieuwe album afwissel met het bekende Tina Turner-repertoire. Het wordt één groot feest en natuurlijk een hommage aan Tina. Ik heb haar altijd geëerd en zal dat ook blijven doen. Ze zit diep in mijn hart.”

Theater Piet Mondriaan, zaterdag 16 maart. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl.