De Ronde Venen – Zakenvrouwen De Ronde Venen hebben het jaar op een gezellige en sportieve manier afgerond. Na een heerlijk diner in Het Rechthuis vertrok de groep naar IJsbaan Mijdrecht, waar een curlingwedstrijd op het programma stond; 42 Zakenvrouwen, verdeeld over zeven teams, zorgden voor een energieke avond vol plezier, samenwerking en gezonde competitie.

Met deze avond kwam een inspirerend verenigingsjaar op een vrolijke wijze ten einde. En 2026 belooft extra bijzonder te worden: Zakenvrouwen De Ronde Venen bestaan dan 15 jaar. Dit jubileum zal zeker worden gevierd.

Een uitgebreid verslag en de foto’s van de avond zijn te vinden op de website. Zakenvrouwen uit de gemeente De Ronde Venen die nieuwsgierig zijn of eens vrijblijvend willen kennismaken, zijn van harte welkom. Kijk eens op www.zakenvrouwendrv.nl.

Op de foto: Zakenvrouwen DRV op glad ijs in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.