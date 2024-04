Zaaien voor de Smikkeltuin in Kudelstaart

Kudelstaart – De leerlingen van groep 6 van de Antoniusschool en de OBS Kudelstaart zijn vorige week gestart met het schooltuinseizoen. En dat begint natuurlijk met zaaien. Kwekerij de Zonnebloem in De Kwakel is elk jaar de gastvrije locatie waar dat onder deskundige begeleiding van de opa’s mag gebeuren. Op tafel lag een assortiment groenten klaar. Wie weet wat het is? Enige uitleg bleek niet overbodig. De andijvie werd aangezien voor een krop sla, bietjes voor aardappels en van venkel hadden ze nog nooit gehoord. Als kinderen van deze tijd, herkenden ze wel de zoete aardappel. Die geen aardappel is, maar groente en dat wisten ze dan weer niet.

Daarna mochten de potjes gevuld worden. Vol enthousiasme stortten ze zich op de bakken met zaaigrond. Een paar kinderen met thuis een moestuin konden niet wachten om aan de slag te gaan. Maar ook een meisje dat er niet over peinsde haar vingers in de zwarte aarde te steken; die begint later een nagelstudio. Oma Kitty stond klaar met allemaal bakjes met zaadjes: van afrikaantjes, andijvie, sla, peultjes, prei, venkel en bonen. Opa Arie gaf uitleg hoe te zaaien: “Opletten! Niet daar iets anders gaan doen, want dan zie je niet wat hier gebeurt.” Als altijd een beetje streng, maar dat moet ook, zaaien is een precisiewerkje, anders wordt het een zootje. Dan komt de prei met de sla in een bakje, of de andijvie bij de afrikaantjes. En dat wil niemand. Toen de klus geklaard was vertrok de hele groep weer richting school. Nou is het afwachten tot er gepoot kan worden in de Smikkeltuin. Maar eerst moet de natuur haar werk doen.