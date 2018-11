Zaai masterclass toont nieuwe gezichtspunten

Aalsmeer – Dinsdag 6 november ging het er in de kleine zaal van De Oude Veiling geanimeerd aan toe. De derde lichting Zaailingen kregen hun eerste masterclass gegeven door Christiaan Sijnen van Gentlemen’s Place en projectorganisator van ZAAI, Kirsten Verhoef (Sylt Support). Wethouder Robert van Rijn deed de aftrap en vertelde dat ondernemers hem na aan het hart liggen. “Ik heb veel ontzag voor jullie.” Hij gaf aan zich als wethouder heel graag te willen inzetten voor de gehele Aalsmeerse gemeenschap. Aalsmeer ziet hij als een bruisend en bloeiende gemeente. De Zaailingen gaf hij mee: “Blijf jezelf en zoek elkaar op zodat je je kunt spiegelen.” Tot slot prees hij de Rabobank Regio Schiphol vanwege hun financiële en praktische bijdrage.

Netwerken

“Wat vinden jullie van netwerken?”, was de eerste vraag die Kirsten stelde nadat zij zich had voorgesteld en iets verteld had over haar – nogal indrukwekkende – achtergrond. Het bleek een goede vraag, de antwoorden lieten niet lang op zich wachten en waren zo divers dat er levendige discussie ontstond en de verschillende benaderingen werden besproken. Ook Christiaan wist met een filmpje, ‘Wat is je eerste indruk?’, onmiddellijk de aandacht te vangen van de aanwezigen. Bij de eerste situatie ligt een zwerver op de grond die om hulp vraagt. Bij de tweede situatie gaat het om een goed geklede man. Het blijkt een gewetensvraag met goede genuanceerde antwoorden.

Een andere vraag: ‘Wat versta je onder communiceren?’ Ook hier weer veel meerkeuze antwoorden. ‘Zorg dat je begrepen wordt! Dat je voor verbinding zorgt.’ Het woord verbinden herhaalt zich telkens. Er wordt gesproken over verbale en non verbale communicatie: Het eerste is een kwestie van een paar procent, het tweede van meer dan negentig procent. Voor velen toch een verrassing.

Dertien milliseconden

“Waarneming gebeurt door prikkels en de zintuigen zijn de radars”, zo legde Christiaan uit. “In slechts dertien milliseconden zendt het brein de signalen uit. Van reuk, gehoor, zicht, tast, proeven en intuïtie is het gehoor het snelste zintuig. Alle zintuigen werken onbewust samen.” In korte lijnen werd de werking van het brein aan de hand van een aantal voorbeelden uitgelegd. Er werd deze avond druk geschreven om alle nieuwe indrukken te kunnen verwerken.

De interactie met de naaste buurvrouw of buurman leverde eveneens veel informatie en nieuwe inzichten op. Het was frappant te zien hoe deze groep – nog maar nauwelijks op gang gekomen- nu al aan elkaar verwant is. Ondanks de verschillende persoonlijkheden en de branches. ‘Hoe je mensen tegemoet treedt of in één zin contact met iemand krijgt’, was het volgende item, via een rollenspel uitgebeeld. Het was mooi om te aanschouwen hoe – na enige terughoudendheid – er toch contact ontstond.

Deze boeiende en leerzame off- line masterclass krijgt een vervolg. Later in het coach traject worden de on-line (social media) mogelijkheden besproken.

Appeltaart moment

De serieuze gesprekken werden onderbroken voor een spontaan applaus. Onderneming KNAB Interieurbouw, van Ab Baksteen en Marc van der Knaap was de week daarvoor gekozen als Starter van het Jaar.

Reden om te trakteren op de verrukkelijke appeltaart gemaakt door Ons Tweede Thuis. Na afloop van deze zeer gewaardeerde avond, werd er in het restaurant nog druk nagepraat en gegevens uitgewisseld. “Sommige dingen weet je wel, maar er waren ook veel nieuwe bruikbare gezichtspunten. Wij kijken echt uit naar de komende maanden Zaai”, aldus de deelnemers.

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl