World Clean-up day op de Amstel￼

Uithoorn– Op zaterdag 16 september was het international World Clean-up day. Een mooie dag met perfecte weersomstandigheden om hieraan deel te nemen. Patrick van Houten, van sup-school Fortvarend, heeft samen met vrijwilligers zwerfafval verzameld in het water van de Amstel. De vrijwilligers, met o.a. wethouder Ferry Hoekstra, hebben zich verzameld op het terras van Esplanade di due Tempi onder het genot van een kopje koffie. Omstreeks 10 uur zijn de deelnemers gestart vanaf de evenementen steiger waar de supboards, peddels, afvaltonnen en grijpers al netjes klaarlagen. Eerst richting Michiel de Ruyter gepeddeld om vervolgens langzaam terug te varen, waarbij in koppels de zijkanten en kades zijn afgezocht naar zwerfafval. Langs de jachthaven van Uithoorn om uiteindelijk te eindigen bij de Thamerkerk. Hierbij is in totaal 6,6 km kade afgezocht in ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze tocht kregen zij de ondersteuning van Louis van Aemstel Boating die onze clean-up actie wilde ondersteunen.

Verwachtingen onder de deelnemers over de hoeveelheid te vinden afval waren verschillend. In het voorjaar, tijdens de start van het vaarseizoen, is er ook al een sup clean-up actie gehouden door Fortvarend, waardoor er mogelijk minder afval gevonden zou worden. Dit was gelukkig ook het geval. Tijdens deze editie is minder afval gevonden, maar het blijft sneu om te constateren dat er tuinstoelen, verfdoeken, kapotte zwembanden, emmers en menukaarten werden gevonden. Een geslaagde actie met dank aan de vrijwilligers, Aemstel boating en Esplanade voor jullie deelname. Volgend jaar zijn er zeker weer 2 sup clean-up acties (start en eind vaarseizoen). Wilt u als vrijwilliger, of als bedrijf een bijdrage leveren aan deze acties? Neem dat vooral contact op met Patrick van Fortvarend en maak je samen sterk voor een beter milieu.