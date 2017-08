Workshop 3D voor kinderen van 8+

Amstelveen – Ben jij geïnteresseerd in 3D design en altijd al iets willen 3D printen? Dan kan deze zomervakantie. De bibliotheek Amstelland organiseert samen met Rada3D een leuke workshop 3D design voor kinderen van 8+.

3D printspecialist Joury Galis van Rada3D leert kinderen tekenen in drie dimensies! Met behulp van een tekenprogramma op de computer maak je een 3D-tekening en print hem vervolgens uit met de 3D-printer. Wil je nog iets aan je ontwerp veranderen dan kan dat prima, want je kunt er ook thuis verder aan werken. Zo ben je helemaal voorbereid om je eigen ontwerp op een 3D-printer te (laten) printen!



De workshop 3D design is op maandag 21 augustus van 11.00 tot 13.00 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. Prijs: 15 euro en voor bibliotheekpashouders: 10 euro. Voor kaartjes ga naar www.debibliotheekamstelland.nl. Meld je snel aan, want er is maar een beperkt aantal plaatsen.