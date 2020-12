Word jij de eerste winnaar van De Belofte?

Regio – Dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland – de OVNH – heeft er een nieuwe prijs bij: De Belofte. Jonge Noord-Hollandse bedrijven die zich positief onderscheiden op het gebied van bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid, regionale betrokkenheid, innovatie en duurzaamheid kunnen de prijs winnen. Inschrijven kan tot en met 10 januari 2021. Gedeputeerde Ilse Zaal reikt de prijs uit op 20 mei 2021.

Jong, veelbelovend

Bijzondere bedrijven die zich aanmelden voor de reguliere Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (MKB-Klein, MKB-Midden, Grootbedrijf) vallen vaak niet in de prijzen omdat ze te kort bestaan of nog geen zwarte cijfers schrijven. Deze bedrijven maken nu kans op de prijs De Belofte. De verkiezing staat ook open voor andere jonge, veelbelovende ondernemingen uit Noord-Holland.

Extra begeleiding

De provincie Noord-Holland helpt Noord-Hollandse ondernemers met trainingen, professionele ondersteuning en het oplossen van financieringsvraagstukken. De onderneming die De Belofte wint, krijgt een extra steun in de rug. Behalve erkenning, krijgt de winnaar extra begeleiding bij financieringsvraagstukken door PIM Noord-Holland en Merijn Everaarts (directeur Dopper) wordt de mentor van deze ondernemer. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname op www.ovnh.nl. De Belofte is een initiatief van de provincie Noord-Holland, hoofdsponsor van de ondernemingsverkiezing van Noord-Holland.