Woononderzoek jongeren Aalsmeer: liefst wel in de gemeente blijven wonen

Aalsmeer – Dinsdag 8 maart reikte wethouder Robert van Rijn samen met onderzoekers Maartje Krijnen en Manus Schlooz een bon van bar restaurant de Praam uit aan Wendy Noorman. Onder de deelnemers aan het onderzoek werd de bon verloot en Wendy kwam hierbij als winnaar uit de bus.

Aalsmeer wil graag weten hoe ze haar jongste zelfstandige bevolking (categorie 18 t/m 30 jaar oud) het beste kan ondersteunen in het vinden van de juiste woning. Vragen in het onderzoek waren: Als wij voor jongeren bouwen, wat vind jij belangrijk? Is een zelfstandige woonruimte met 2 kamers van 40-50m2 voldoende? Op welke locatie? Is de geluidsoverlast van Schiphol een probleem?

Wethouder Robert van Rijn: “Uit het onderzoek komt naar voren dat de locatie niet veel uit maakt, zolang die in de gemeente Aalsmeer ligt. Ook geluidsoverlast van Schiphol is voor velen geen punt zolang de woningen goed geïsoleerd zijn. Deze uitkomsten geven ons de mogelijkheid om naar andere, eventueel tijdelijke, locaties te kijken om zo de starters op de woningmarkt tegemoet te komen.”

Verder?

Het volledige onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. Het onderzoek geeft duidelijkheid over waar huisvesting voor deze doelgroep aan moet voldoen.

Foto: Wethouder Van Rijn reikt bon uit aan Wendy Noorman, een van de deelnemers aan het woononderzoek onder jongeren.