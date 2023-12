Wonen in voormalig klaslokaal: uniek zelfbouwproject

Uithoorn – Ontwikkelaar Steenvlinder heeft de voormalige basisschool De Bovenboog veranderd in zestien zelfbouwwoningen voor mensen met een afstand tot de woningmarkt zoals starters en ZZP’ers. Inmiddels is er een hechte buurt ontstaan in de wijk Thamerdal. Afgelopen donderdag vierden de gemeente Uithoorn, ontwikkelaar Steenvlinder en de bewoners het feestelijke oplevermoment met warme glühwein. Verschillende bewoners openden vol trots hun deuren om hun unieke droom-woningen te laten zien.

Marnix Norder, mede-initiatiefnemer van Steenvlinder, benadrukte tijdens het opleverfeest: “In een voormalig klaslokaal wonen gaat verder dan alleen stenen en muren. Het is een viering van creativiteit, gemeenschap en het realiseren van individuele dromen. Hier in Thamerdal hebben we niet alleen woningen gebouwd, maar een levendige buurt gecreëerd waar iedereen zijn eigen unieke verhaal schrijft. Dit project is een ode aan de kracht van zelfbouw en de schoonheid van gedeelde dromen die werkelijkheid worden.”

Een paar zelfbouwers delen hun ervaring: “Deze zelf(af)bouwwoning was voor mij de enige kans om als zzp’er een woning te kopen. Het project geeft me de kans om een huis precies naar mijn smaak te maken. Veel kluservaring hadden we niet, maar Google is geduldig. En voor de rest is het vooral veel uitproberen, tot tien tellen en weer door ploeteren.” – “Een eigen woning bouwen, precies ingedeeld zoals wij het willen hebben. Authentiek van buiten en duurzaam van binnen. Een droom die uitkomt!” – “Het gevoel mijn eigen woning van top tot teen zelf te kunnen ontwerpen, is geweldig. Ik kan mijn ei erin kwijt en het voelt als een spelletje om proberen binnen het budget te blijven.”

Wethouder Ferry Hoekstra kijkt positief terug op de transformatie. “De woningmarkt staat onder druk. De Bovenboog is een mooi voorbeeld hoe Thamerdal kan worden opgeknapt zonder de identiteit van de wijk te verliezen. En hoe je betaalbaar kansen creëert voor starters en potentiële doorstromers.”