Mooie successen voetbal en handbal

Aalsmeer – Ondanks storm en regen is er afgelopen weekend weer gesport op hoog niveau in en door Aalsmeer(ders). Voor bij de koffie op de maandagmorgen kort wat uitslagen van de voetbal en de handbal op een rijtje.

De voetballers van FC Aalsmeer zaterdag speelden 22 september uit tegen Roda’46. Het was een spannende wedstrijd met een mooi aantal doelpunten en de meesten hiervan zijn door Aalsmeer gemaakt. Vreugde in bus naar huis, 2-4 winst in de pocket! De voetbalwedstrijd op 23 september verliep voor het eerste van FCA ietwat stroef. FC Aalsmeer zondag had ASC op bezoek en deze wedstrijd verliep niet vlekkeloos. Bij 0-1 voor de bezoekers is de wedstrijd gestaakt. RKDES uit Kudelstaart ging op bezoek bij de Nicolaas Boys. Er waren diverse supporters meegereisd en zij zagen hun ploeg in de regen winnen met 2-0. Yes!

De handballers van Green Park Aalsmeer mochten ook juichen na de uitwedstrijd tegen Wematrans Quintus. Na winst vorige week is ook de tweede wedstrijd in de BeNa League door Aalsmeer gewonnen. Eindstand 22-30. Feest voor de Green Park Tigers. Met deze mooie resultaten maar de koffiepauze aanvangen… Fijne werkdag!

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag voetbal.