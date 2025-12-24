Winterse gezelligheid bij Partou kinderopvang

Mijdrecht– Partou kinderopvang aan de Oosterlandweg 16 in Mijdrecht stond vrijdag 12 december volledig in het teken van winterse warmte en gezelligheid. Op de locatie was er een heuse winterfair waar kinderen en ouders samenkwamen om te genieten van allerlei activiteiten en lekkernijen.

De winterfair bood een breed programma zoals: schminken, een groot springkussen, een kennismaking met Dirkje de mascotte van Partou en een heuse photobooth. Natuurlijk ontbraken de heerlijke lekkernijen niet zoals poffertjes, popcorn, frietjes en voor iedereen wat drinken.

De winterfair was druk bezocht en leverde naast een gezellige avond ook mooie gesprekken op. Partou Kinderopvang kijkt terug op een geslaagde editie die zeker smaakt naar meer.

Op de foto: Dirkje, de mascotte van Partou. Foto: aangeleverd.