Mijdrecht – Terwijl de winterzon aarzelend doorbrak boven het Janskerkplein kleurde het hart van Mijdrecht zondag 21 december in kerstsferen. De Protestantse gemeente Mijdrecht organiseerde haar jaarlijkse winterfair, een evenement dat meer is dan een markt: het is een ontmoeting, een traditie en een gebaar van solidariteit.

Al weken eerder werd de toon gezet. Op 10 december vulde De Huiskamer van De Rank zich met de geur van dennengroen en kaarsvet. Men schikte kerststukjes; niet alleen voor eigen plezier, maar met een doel: bijdragen aan een opbrengst voor twee initiatieven die ver weg en dichtbij raken: Local Care, dat hulp biedt in Oekraïne, en Kinderen in de Knel, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen.

Op de fair zelf was het Janskerkplein een levendig decor. De geur van snert (ook vegetarisch), glühwein en chocolademelk met slagroom mengde zich met het geluid van een klein Dickens-koortje. Kinderen lieten zich schminken, roosterden marshmallows boven een vuurkorf en knutselden kerstdecoraties. Voor volwassenen was er een keur aan kraampjes met kerstchocolade – traditiegetrouw verzorgd door Wim van Aalst – en last-minute cadeaus. Het was een plek waar buren elkaar troffen, waar gesprekken ontstonden en waar de kerstsfeer tastbaar werd.

Op de foto: Winterfair Mijdrecht: warmte, saamhorigheid en een goed doel. Foto: Wilco de Vries.