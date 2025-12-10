Winterexpositie ‘In de acht en omstreken’

Abcoude – Wie deze winter een stap zet in Fort Nigtevecht, Velterslaan 1, Abcoude, stapt niet alleen een historisch bouwwerk binnen, maar ook een wereld waarin kunst en natuur elkaar ontmoeten. De tweede editie van de kunstexpositie ‘In de acht en omstreken’ belooft opnieuw een verrassende dialoog tussen disciplines, kunstenaars en bezoekers.

Keramiek, fotografie en lichtobjecten zijn drie kunstvormen die op het eerste gezicht weinig gemeen hebben, maar in de gewelfde ruimtes van het fort een onverwachte harmonie vinden. Kunstenaars Meike van den Akker, Mariken de Goede en Sandra Hazenberg hebben met durf en aandacht een expositie samengesteld die niet alleen contrasteert, maar ook verbindt. Terwijl je door de zalen dwaalt, ontstaat een grondtoon die de geschiedenis van het fort raakt en tegelijkertijd een nieuw beeld schept: een drie-eenheid van vorm, licht en perspectief.

Fort Nigtevecht zelf is al een kunstwerk. Verscholen in het groen, aan een rustig weggetje bij het Amsterdam-Rijnkanaal, vormt het een unieke locatie tussen Abcoude en Nigtevecht. Ooit onderdeel van de Stelling van Amsterdam en jarenlang bekend als het ‘Knakenfort’ vanwege de opslag van metaal voor muntgeld, is het nu een plek waar creativiteit floreert. De combinatie van historische muren en hedendaagse kunst maakt een bezoek tot een ervaring die je niet snel vergeet.

Gratis toegankelijk

De expositie is gratis toegankelijk op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur en ook op afspraak. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van kunst, maar ook een kijkje nemen in het atelier. Voor wie de winterse kou wil trotseren met een warm drankje: horeca is aanwezig. Combineer bezoek met een wandeling of fietstocht door de omliggende natuur en ontdek hoe kunst en landschap elkaar versterken.

Waarom een kijkje nemen? Omdat kunst niet alleen bekeken, maar beleefd moet worden. Omdat Fort Nigtevecht een verhaal vertelt dat verder gaat dan stenen en geschiedenis. En omdat deze expositie laat zien dat verschillen in stijl, in materiaal, in visie amen iets nieuws kunnen scheppen.

Op de foto: Werk van Sandra Hazenberg. Foto: aangeleverd.