Winter wonderland met Jazz aan de Amstel

Uithoorn – Zondag 17 december is het weer zover, na een zomerstop is ‘Jazz aan de Amstel’ weer terug! Singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet neemt u mee in een gezellige en muzikale middag waarbij u, onder het genot van een hapje en een drankje, kunt genieten van bekende Jazz standards, eigen songs, vernieuwde versies van bekende liedjes en natuurlijk kerstliedjes. Deze keer zijn naast de band/ritmesectie bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman, Michiel Buursen en Niek van Wiggen, de solozanger Jay Karim Jonker en saxofonist Rob Middelhoven te gast.

Jay Karim Jonker is zanger en acteur. Hij komt uit een muzikale familie, en met zijn 21 jaar heeft hij al een hoop projecten op zijn naam staan. Zo speelde hij in de nieuwe speelfilm ‘Leeuwin’, die eerder dit jaar uitkwam. Daarnaast zal hij te zien zijn in een serie genaamd ‘Multiplaye’, die begin volgend jaar uitkomt. Maar naast acteren is muziek zijn grote passie en treedt hij wekelijks op in een bekend restaurant in hartje Amsterdam.

Rob Middelhoven draait al jaren mee als professioneel saxofonist. Nadat hij was afgestudeerd aan het Hilversums Conservatorium richtte hij zijn eigen jazz quintet op waarmee hij op festivals en in clubs in Nederland speelde. Hij speelde ver buiten de grenzen in vele jazzclubs en op jazzfestivals. Daarnaast verleende hij regelmatig zijn medewerking in begeleidingsbands aan grote evenementen en tv-shows van o.a. Chantal Janzen, Birgit Lewis en Candy Dulfer. Ook heeft hij enkele jaren deel uitgemaakt van de band van Xander de Buisonjé. Daarnaast heeft hij zijn eigen act als DJ & saxofonist onder de naam ‘DJ Robby M’.

Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren. Zo heeft zij opgetreden met vele nationale en internationale artiesten, en geeft zij zang- en pianoles in haar eigen studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze haar eigen muziek uit. Dit resulteerde in 2005 in haar album ‘Come Lounge With Me’ en tien jaar later, in 2015, haar tweede album genaamd ‘Listen 2 me’ onder de naam Sweet & Co. Zij schreef en produceerde dit album samen met pianist en producer Joos van Leeuwen, die ook deze keer zijn vertrouwde plek achter de piano zal innemen.